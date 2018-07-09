Разочаровался? Российский писатель-террорист "кинул" "ДНР"

Российский писатель, который воюет на стороне террористов "ДНР", Захар Прилепин заявил, что уходит с поста "замкомандира батальона армии" "ДНР".

"Этим летом наш батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя; ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и нерешаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона", - цитирует его слова одно из изданий, подконтрольных террористам.

При этом Прилепин утверждает, что война на Донбассе понемногу увядает.

"Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню", - сказал он.

Позднее Прилепин заявил, что еще "приедет с инспекцией в украинские СМИ", которые написали о его бегстве с поста "замкомандира батальона армии" "ДНР".

Захар Прилепин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захар Прилепин заявлял, что Россия не даст Польше забрать западные области Украины, поскольку намерена сберечь целостность страны для "большого совместного будущего".