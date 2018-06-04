Разоблачение Савченко на полиграфе: сестра нардепа ополчилась на СБУ

Сестра Надежды Савченко Вера обвинила Службу безопасности Украины в распространении неправдивых результатов тестирования нардепа на полиграфе.

По словам Веры, адвокаты ее сестры пришли к выводу, что, во-первых, вопросы были не для полиграфа, а для обвинения, передает "Украинская Правда".

Кроме того, по ее словам, силовики якобы отказались приобщать к тесту на детекторе вопросы от стороны защиты.

"И сейчас они выдают нам очередной фейк", - заявила сестра нардепа.

По мнению Веры Савченко, СБУ сделала это сообщение именно сейчас, потому что адвокаты Надежды собираются просить о повторном прохождении ею детектора лжи.

"Я думаю, что это работа на опережение. Тут же у них появились результаты предыдущего полиграфа", - считает она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня появились результаты психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, которую прошла Савченко.

Она подтвердила наличие у нардепа намерений насильственного свержения власти.