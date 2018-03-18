"Он победил на олимпиаде": разоблачен громкий фейк украинского интернета

Менеджер проектов Александр Линник за пару минут сделал шуточную картинку о своей победе на "олимпиаде мемов" и, выставив ее в Facebook, получил свыше 15 тысяч репостов за пару дней.

"Лишь несколько человек усомнились в том, что такая олимпиада, в которой были участники "с 9000 стран", вообще существует. Это яркий пример того, почему вообще существуют фейковые новости и как они становятся такими популярными", - пишет Ain.ua.

На шутку Линника вдохновила история школьника Антон Ципко. Аналогичная по сути картинка с ним рассказывала о незамеченной большими СМИ и телеканалами истории обычного сельского парня, который победил на олимпиаде по информатике в Тегеране.

За несколько дней количество репостов этой картинки достигло 137 000.

Оказалось, что школьник занял не первое место, а выиграл золотую медаль и в общем зачете взял 8-е место.

Линник заменил фотографию Антона на свою, олимпиаду по информатике в Тегеране на "олимпиаду по мемам" в Горишних Плавнях, количество участников и стран, на 100500 и 9000, а чтобы подчеркнуть серьезность победы, добавил в углу картинки медаль Пурпурного Пепе (адаптированный вариант американской медали Пурпурное сердце).

Через несколько суток пост получил 15 000 репостов.

"Десятки людей стали писать мне в личку и добавляться в друзья. Кто-то искренне поздравлял, один пользователь поинтересовался, куда сбросить биткоины в честь победы, но большинство обвиняли в том, что я распространяю фейковую новость и стою на службе Кремля, или пытались доказать, что количество стран куда меньше девяти тысяч", - рассказал Линник.

По его словам, сначала картинку распространяли в основном те, кто понимал, что это шутка, осознавая проблему спекуляций на мнимых победах незнакомых людей.

Позже абсолютное большинство людей репостили картинку, веря в то, что Линник действительно победил и нуждается в поддержке.

"Пробежавшись по страницам десятка людей, стало понятно, что у большинства из них одинаковая схема поведения в сети. Они активно репостят фейковые новости с кликбейтными заголовками, размещенных на сомнительного качества сайтах. Заметил, что большинство таких псевдо-СМИ обладают сайтами с настроенной опцией Instant Articles, позволяющей открывать страницу за доли секунды, не загружая отдельный сайт в мобильном браузере. На таких страницах доступна монетизация трафика через показ баннеров рекламной сети Facebook", - объяснил Линник.

Он призывает украинцев проверять информацию и не репостить все подряд.

Как писал "Обозреватель", появилась инструкция по распознанию фейков в интернете.