"Разнесли в щепки!" ВСУ разбили позицию террористов на Донбассе. Впечатляющие кадры

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские защитники метким выстрелом уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" в районе Горловки.

Об этом сообщил в Facebook волонтер, народный депутат от фракции "Слуги народа" Юрий Мысягин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Про успех нашей пехоты в зоне боевых действий. Район оккупированной Горловки, в разгар очередного обострения, когда происходил обстрел наших позиций, боевая группа одного из пехотных батальонов 53-й бригады скрытно выдвинулась вперед, выбрала позицию и из ПТУР уничтожила ВОП (временный опорный пункт – Ред.) террористов, расположенный на самом верху террикона. Причем хватило одного выстрела", – рассказал он.

ВСУ уничтожили ВОП террористов на Донбассе

Мысягин пояснил, что не смог обнародовать видео, дабы не навредить украинским бойцам, однако на снимках отчетливо видно детали успешной операции.

На первом фото внизу слева красная точка – это хвостик той самой выпущенной "птички", которая летит на встречу.

ВСУ уничтожили ВОП террористов Facebook Юрия Мысягина

На втором – "птичка" на подлете и на третьем – нет больше целого ВОП.

ВСУ уничтожили ВОП террористов Facebook Юрия Мысягина

ВСУ уничтожили ВОП террористов Facebook Юрия Мысягина

"Разнесли в щепки. Одна "птичка" – один ВОП террористов", – отметил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины уничтожили ракетой блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

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