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Раздавило детей: под Черниговом произошла страшная трагедия на недострое

1.5тЧитать новость на украинском

В городе Нежин Черниговской области в результате обрушения бетонной плиты недостроенного здания погибли трое детей.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, в 16:20 поступила информация о том, что "по ул. Борзнянский Шлях при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия".

В результате ЧП погибли три ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

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На месте происшествия работают семеро спасателей и две единицы техники, а также автокран. Информация о трагедии уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Днепром жестоко убили 13-летнюю школьницу, тело которой нашли под детским лагерем.

Место
УкраинаЧернигов
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