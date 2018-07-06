Раздавило детей: под Черниговом произошла страшная трагедия на недострое

В городе Нежин Черниговской области в результате обрушения бетонной плиты недостроенного здания погибли трое детей.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, в 16:20 поступила информация о том, что "по ул. Борзнянский Шлях при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия".

В результате ЧП погибли три ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

На месте происшествия работают семеро спасателей и две единицы техники, а также автокран. Информация о трагедии уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Днепром жестоко убили 13-летнюю школьницу, тело которой нашли под детским лагерем.