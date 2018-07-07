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Растратили 20 миллионов: чиновники "Укрзалізниці" угодили в громкий скандал

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Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт растраты должностными лицами регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" 20 миллионов гривен при закупке запчастей для подвижного состава.

"Правоохранители установили, что чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые согласно экспертным исследованиям по своему составу не соответствуют государственным стандартам качества", - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и вызвать человеческие жертвы.

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Также могли быть нанесены многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры. Вся продукция изъята, на нее наложен арест.

Сейчас трем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно под Одессой произошла ж/д катастрофа.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныУкрзалізниця
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