Расстрел в Николаеве: в парня всадили пять пуль

В Николаеве на рынке "Юлиана" произошла стрельба, в результате чего был тяжело ранен молодой человек.

По словам очевидцев, сначала были слышны крики, а потом прозвучали несколько выстрелов, сообщает "Новости-N".

После перестрелки люди увидели, как окровавленный молодой человек пытается убежать, а за ним гонятся неизвестные.

Затем было еще несколько выстрелов, раненый молодой человек упал. Несколько нападавших разбежались в разные стороны. Двое из них сели в автомобиль серого цвета, предположительно Mitsubishi Lancer и уехали с места происшествия.

Свидетели происшествия вызвали полицию и "скорую". Медики оказали раненому экстренную помощь и госпитализировали. По предварительным данным, состояние парня оценивается как тяжелое.

По данным пресс-службы Управления Нацполиции Николаева, раненый получил пять пулевых ранений. В городе объявлен план "Перехват", сообщает "НикВести".

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня во время выборов в объединенные территориальные общины в Одесской области на одном из избирательных участков была стрельба.