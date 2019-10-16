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16 октября • обновлено в 12:39
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Расстрел людей на Майдане: в ГПУ сообщили о судьбе скандального дела

1.4т Читать материал на украинском

Уголовные производства, связанные с Майданом, передадут из Генпрокуратуры в другие правоохранительные органы.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал первый заместитель генпрокурора Виталий Касько. Он отметил, что в ходе реформы, после 20 ноября 2019 года, у прокуратуры останется только процессуальное руководство.

"До 20 ноября все уголовные производства, которые расследовались в прокуратуре, передадут по подследственности в Нацполицию, ГБР, НАБУ и СБУ", – отметил он.

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Также Касько рассказал, что будет с уголовными делами Майдана.

"В моем понимании дела Майдана – это применение летального оружия и жестокое обращение с мирными протестующими. Эта категория преступлений подследственная ГБР. Но в Управлении спецрасследований дела Майдана несколько иначе рассматривают. Туда включают и кучу экономических дел в отношении бывших чиновников. Эти дела должны перейти в НАБУ. Процесс уже пошел, есть график передачи производств, они ревизуются и направляются по подследственности", – пояснил прокурор.

При этом Касько добавил, что в ГБР создадут спецподразделение по делам Майдана.

"В свою очередь в Генеральной прокуратуре будет создан специальный департамент по процессуальному руководства по делам Майдана. Работники Управления спецрасследований сейчас определяются, они пойдут осуществлять процессуальное руководство по этим делам, будут ли они дорасследовать эти дела в ГБР", – подчеркнул он.

Майдан в 2014 году

Майдан в 2014 году

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Службы безопасности Украины Анатолий Калюжняк сообщил, что передал на подпись план мероприятий по введению в действие законов, позволивших в 2014 году разогнать Майдан.

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Тема
Евромайдан
Персона
Виталий Касько
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Майдан
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Расследуют, так же как и убийства в Одессе
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70rus xxx
70rus xxx
Спиленные деревья уже выросли,а они все расследуют.
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