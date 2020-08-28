Расстрел автобуса под Харьковом: полиция установила личности 49 участников нападения

Правоохранители установили личности 49 человек, которые могут быть причастны к нападению на членов организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы 27 августа.

Четырнадцати фигурантам, задержанным накануне, объявлено о подозрении. Об этом на брифинге 28 августа заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, передает "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что сейчас готовятся ходатайства об избрании меры пресечения.

Задержанным инкриминируются преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по сговору группой лиц) УК Украины.

Начальник главного управления Валерий Сокуренко добавил, что правоохранители изъяли травматические пистолеты и газовые балончики.

Среди задержанных есть жители Харькова, Днепра и Полтавы.

В то же время Чиж добавил, что полиция установила личности еще 35-ти человек, которые могут иметь отношение к нападению. У правоохранителей есть их фамилии, адреса и телефоны. С пятерыми из них проводятся следственные действия.

Сокуренко отметил, что столкновение произошло между двумя радикальными силами. При этом он не ответил на вопрос о том, есть ли среди нападавших представители "Нацкорпуса".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа на трассе Киев-Харьков вблизи Люботина расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. В своем видеообращении нардеп обвинил в нападении членов "Нацкорпуса", однако в политсиле опровергли свою причастность к этому.

Пострадали четыре человека, трое из них получили ранения от резиновых пуль, еще у одного диагностировали сотрясение мозга.

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Их остановили в Красноградском районе Харьковской области.

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