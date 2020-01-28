Расследование сбиття МН17 над Донбассом: подозреваемый согласился свидетельствовать в Гааге

По меньшей мере один из подозреваемых по делу сбития Boeing MH17 на Донбассе изъявил желание принять участие в судебном процессе по расследованию катастрофы.

Об этом сообщили на сайте Окружного суда Гааги. Он хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

В Гааге не согласились разглашать, кто именно изъявил желание присоединиться к судебному процессу по делу MH17. Суд также не разглашает названия юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого до начала публичных слушаний.

Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе соц сети

Слушания в суде начнутся 9 марта.

Напомним, среди обвиняемых в крушении самолета над Донбассом, которые предстанут перед судом, террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

om.nl

Как сообщал OBOZREVATEL:

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