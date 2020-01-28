Расследование сбиття МН17 над Донбассом: подозреваемый согласился свидетельствовать в Гааге

По меньшей мере один из подозреваемых по делу сбития Boeing MH17 на Донбассе изъявил желание принять участие в судебном процессе по расследованию катастрофы.
Об этом сообщили на сайте Окружного суда Гааги. Он хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.
В Гааге не согласились разглашать, кто именно изъявил желание присоединиться к судебному процессу по делу MH17. Суд также не разглашает названия юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого до начала публичных слушаний.
Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе
соц сети
Слушания в суде начнутся 9 марта.
Напомним, среди обвиняемых в крушении самолета над Донбассом, которые предстанут перед судом, террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
om.nl
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
В то же время российская "Новая газета" написала, что якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофы с Boeing-777 на Донбассе.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.