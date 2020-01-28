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28 января • обновлено в 12:29
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Расследование сбиття МН17 над Донбассом: подозреваемый согласился свидетельствовать в Гааге

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По меньшей мере один из подозреваемых по делу сбития Boeing MH17 на Донбассе изъявил желание принять участие в судебном процессе по расследованию катастрофы.

Об этом сообщили на сайте Окружного суда Гааги. Он хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

В Гааге не согласились разглашать, кто именно изъявил желание присоединиться к судебному процессу по делу MH17. Суд также не разглашает названия юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого до начала публичных слушаний.

Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе

Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе

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Слушания в суде начнутся 9 марта.

Напомним, среди обвиняемых в крушении самолета над Донбассом, которые предстанут перед судом, террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Расследование сбиття МН17 над Донбассом: подозреваемый согласился свидетельствовать в Гааге

om.nl

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Автор
Глеб Иванов
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды Гаага
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Очередное окраинское бла-бла-бла...))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кубанский Николай, *рочи свою *опу, кaцaп. Куй уже готов
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