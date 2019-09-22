"Распятый мальчик – для л*хов!" Террористы "ДНР" рассмешили сеть новой выдумкой

В "ДНР" распространили очередной фейк о "героизме" террористов псевдореспублики, заявив, что один из них не рассказал тайн оккупантов даже под пытками.

Выдуманную пропагандистскую историю о Святославе Павлове обнародовали в одном из сообществ "ДНРовцев" в соцсети. Внимание на нее обратил блогер с ником Фашик Донецкий.

"Распятый мальчик – для л*хов, есть персонажи покруче", – высмеял он фейк в личном Telegram-канале.

Иллюстрация. "ДНР" Соцсети

В "ДНР" утверждают, что "каратели" якобы выдавили террористу глаза, били и жестоко пытали его, заставив отказаться от православной веры, однако тот не поддался.

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Фейк "ДНРовцев" Telegram-канал Фашика Донецкого

Фейк "ДНРовцев" Telegram-канал Фашика Донецкого

Как писал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия не может думать о включении террористических "Л/ДНР" в свой состав, поскольку является гарантом Минских соглашений и еще не исчерпала все их возможности нормализации ситуации на Донбассе.

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