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22 сентября • обновлено в 05:56
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"Распятый мальчик – для л*хов!" Террористы "ДНР" рассмешили сеть новой выдумкой

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В "ДНР" распространили очередной фейк о "героизме" террористов псевдореспублики, заявив, что один из них не рассказал тайн оккупантов даже под пытками.

Выдуманную пропагандистскую историю о Святославе Павлове обнародовали в одном из сообществ "ДНРовцев" в соцсети. Внимание на нее обратил блогер с ником Фашик Донецкий.

"Распятый мальчик – для л*хов, есть персонажи покруче", – высмеял он фейк в личном Telegram-канале.

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Иллюстрация. "ДНР"

Иллюстрация. "ДНР"

Соцсети

В "ДНР" утверждают, что "каратели" якобы выдавили террористу глаза, били и жестоко пытали его, заставив отказаться от православной веры, однако тот не поддался.

"Распятый мальчик – для л*хов!" Террористы "ДНР" рассмешили сеть новой выдумкой

Скриншот

Фейк "ДНРовцев"

Фейк "ДНРовцев"

Telegram-канал Фашика Донецкого

Фейк "ДНРовцев"

Фейк "ДНРовцев"

Telegram-канал Фашика Донецкого

Как писал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия не может думать о включении террористических "Л/ДНР" в свой состав, поскольку является гарантом Минских соглашений и еще не исчерпала все их возможности нормализации ситуации на Донбассе.

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Фашик Донецкий
Место
Украина
Теги
Новости ДНР ДНР террористы "ДНР" фейки Донбасс Новости Донбасса
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