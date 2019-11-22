Убивал людей в Украине: раскрыто имя сирийского палача из "Вагнера". Фото 18+

В жестокой казни человека в Сирии принимал участие террорист "ЧВК Вагнера" Станислав Дычко. Он также воевал в рядах оккупантов "ДНР" против Украины на Донбассе.

Об этом сообщается на странице сообщества "Груз 200 из Украины в Россию" в Facebook. По информации расследователей, ему 30 лет. Родом убийца из Ставропольского края (Российская Федерация).

"Стрелок-разведчик в "ЧВК Вагнера". На фото – крайний слева. Участвовал в боевых действиях на территории Украины. Что он и его подельники там вытворяли, можно только догадываться", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что узнать его имя удалось путем сопоставления информации, опубликованной "Новой газетой" и на сайте "Миротворец".

В частности, российское СМИ опубликовало копию паспорта террориста, его собственноручно заполненная анкета, расписка о неразглашении и автобиография. Фамилию журналисты не указали (написали только первую букву), однако отметили, что палач-наемник числится в списках "Миротворца", что и помогло установить его личность.

Внимание! На фото 18+ присутствует шокирующий контент!

Палачи из "ЧВК Вагнера" казнили человека в Сирии Facebook "Груз 200 из Украины в Россию"

Копия паспорта Дычко "Новая газета"

Террорист Станислав Дычко "Новая газета"

Информация о Дычко на "Миротворце" Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мозамбике ликвидировали пятерых российских наемников из "ЧВК Вагнера", которая принадлежит олигарху Евгению Пригожину. Его еще называют поваром президента России Владимира Путина. Всем им отрубили головы, а авто было сожжено.

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