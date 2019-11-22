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22 ноября • обновлено в 12:26
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Убивал людей в Украине: раскрыто имя сирийского палача из "Вагнера". Фото 18+

2.2т
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В жестокой казни человека в Сирии принимал участие террорист "ЧВК Вагнера" Станислав Дычко. Он также воевал в рядах оккупантов "ДНР" против Украины на Донбассе.

Об этом сообщается на странице сообщества "Груз 200 из Украины в Россию" в Facebook. По информации расследователей, ему 30 лет. Родом убийца из Ставропольского края (Российская Федерация).

"Стрелок-разведчик в "ЧВК Вагнера". На фото – крайний слева. Участвовал в боевых действиях на территории Украины. Что он и его подельники там вытворяли, можно только догадываться", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что узнать его имя удалось путем сопоставления информации, опубликованной "Новой газетой" и на сайте "Миротворец".

В частности, российское СМИ опубликовало копию паспорта террориста, его собственноручно заполненная анкета, расписка о неразглашении и автобиография. Фамилию журналисты не указали (написали только первую букву), однако отметили, что палач-наемник числится в списках "Миротворца", что и помогло установить его личность.

Внимание! На фото 18+ присутствует шокирующий контент!

Палачи из "ЧВК Вагнера" казнили человека в Сирии

Палачи из "ЧВК Вагнера" казнили человека в Сирии

Facebook "Груз 200 из Украины в Россию"

Копия паспорта Дычко

Копия паспорта Дычко

"Новая газета"

Террорист Станислав Дычко

Террорист Станислав Дычко

"Новая газета"

Информация о Дычко на "Миротворце"

Информация о Дычко на "Миротворце"

Скриншот страницы

Убивал людей в Украине: раскрыто имя сирийского палача из "Вагнера". Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мозамбике ликвидировали пятерых российских наемников из "ЧВК Вагнера", которая принадлежит олигарху Евгению Пригожину. Его еще называют поваром президента России Владимира Путина. Всем им отрубили головы, а авто было сожжено.

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Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Конфликт в Сирии Война на Донбассе
Место
Сирия
Теги
ЧВК Вагнер террористы "ДНР"
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Комментарии
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Этот Дычко, как и все остальные кaцaпcкиe выpoдки подлежит уничтожению. Веревкой. На ветке ближайшего дерева. Эту нацистскую cвoлoчь нельзя ocтaвлять в живых
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Убийцу Бузины, кто сотню пострелял, кто в Одессе людей сжег - найти не могут, а тут все доказали.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Любой нормальный человек не откажется пострелять х0хлов на сафари))
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Хо Хол
Хо Хол
a alexeyon, жаль, что это был сириец, а не xoxoл :D
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a alexeyon
a alexeyon
Иванов Дмитрий, пидр ватный серийный убийца, посмотри видео,что то земляк "опоплченец" вытворял с человеком в Сирии... ублюдочная ты социопатина..
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