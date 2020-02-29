Раскрыта преступная схема вывоза сырья из ценных пород деревьев в ЕС

28 февраля в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201-1 УК Украины (контрабанда леса) сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой ВБКОЗ УСБ Украины в Черкасской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые организовали перемещения через таможенную границу Украины пиломатериалов из запрещенной к экспорту акации.

Об этом пишет в своем блоге для OBOZREVATEL Павел Верещагин.

Блогер сообщает о том, что сотрудниками 4 сектора БКОЗ Черкасского управления СБУ прекращено постоянно действующий канал контрабандных поставок сырья из ценных пород деревьев, при подготовке очередной партии товара к вывозу в страны Европейского союза.

"Организаторов преступной схемы вывоза древесины было остановлено на таможенном посту "Киев-Столичный" после оформления грузовой таможенной декларации. Ориентировочная сумма убытков, которую нанесли участники противоправной сделки составляет около 200 000 долларов США", – написал Павел.

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