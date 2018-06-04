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Раньше "гостила" Штепа: в сети показали, где сидит Зайцева

3.5тЧитать новость на украинском

В сети показали фото из харьковского учреждения исполнения наказаний №27, где сейчас находятся подозреваемые в жутком ДТП на ул. Сумской, Геннадий Дронов и Елена Зайцева.

До 2014 года это было СИЗО. Затем его реорганизовали. Учреждению приходится принимать у себя весьма скандальных личностей, пишет "УП".

Так, ранее там находилась экс-глава Славянска Неля Штепа.

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Как отмечают журналисты, камеры выглядят аккуратно, но особой разнообразностью быт заключенных не отличается. Есть душ и кухня. Также лишенных свободы выводят в специальное место для прогулки - тоже камера, но без крыши - можно подышать свежим воздухом.

Сотрудники учреждения рассказывают, что сокамерники ведут себя, в основном, дружелюбно - до драк доходит крайне редко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что подозреваемая в деле о смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева в день аварии ехала без прав и просила полицию не говорить об этом ее маме.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на Обозревателе.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персоны
Алена ЗайцеваНеля Штепа
Место
УкраинаХарьков
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