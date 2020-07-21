Раненный на Донбассе украинский воин умер в госпитале, – штаб ООС

Один из украинских военнослужащих, который был ранен 21 июля в районе Павлополя, умер в лечебном учреждении.

Как сообщил в Facebook пресс-центр штаба ООС, причиной смерти стали полученные осколочные ранения.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", – говорится в сообщении.

В общем с начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 20 июля убили 26-летнего украинского военнослужащего Василия Кравченко.