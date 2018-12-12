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Работал на ''МГБ'': на Донбассе ликвидировали очередного террориста ''ДНР''

2.4тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Певнева Станислава, который числился в базе сайта "Миротворец".

Об этом рассказал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что пособник оккупантов был уроженцем Славянска.

"200 бригада 2 ноября 2018 года пополнилась очередным бойцом, Певневым Станиславом из Славянска. Все будет Украина и победа за нами", – подписал офицер.

Работал на ''МГБ'': на Донбассе ликвидировали очередного террориста ''ДНР''
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На сайте "Миротворец" уточнялось, что террорист родился 17 января 1984 года. С момента временной оккупации Россией востока Украины он числился в рядах "МГБ "ДНР".

Работал на ''МГБ'': на Донбассе ликвидировали очередного террориста ''ДНР''
Работал на ''МГБ'': на Донбассе ликвидировали очередного террориста ''ДНР''
Работал на ''МГБ'': на Донбассе ликвидировали очередного террориста ''ДНР''
Работал на ''МГБ'': на Донбассе ликвидировали очередного террориста ''ДНР''

Работал на ''МГБ'': на Донбассе ликвидировали очередного террориста ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Дениса Ефременко с позывным "Морячок", которого подозревают в убийстве оперного певца, украинского воина-добровольца Василия Слипака.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"Вооруженные силы Украины
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