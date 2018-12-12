Работал на ''МГБ'': на Донбассе ликвидировали очередного террориста ''ДНР''

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Певнева Станислава, который числился в базе сайта "Миротворец".

Об этом рассказал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что пособник оккупантов был уроженцем Славянска.

"200 бригада 2 ноября 2018 года пополнилась очередным бойцом, Певневым Станиславом из Славянска. Все будет Украина и победа за нами", – подписал офицер.

На сайте "Миротворец" уточнялось, что террорист родился 17 января 1984 года. С момента временной оккупации Россией востока Украины он числился в рядах "МГБ "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Дениса Ефременко с позывным "Морячок", которого подозревают в убийстве оперного певца, украинского воина-добровольца Василия Слипака.