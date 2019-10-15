"Циничное поведение!" Террористы обстреляли район отвода войск на Донбассе

Террористы 14 октября обстреляли район города Золотое Луганской области, где планируется провести отведение войск.

Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы на этом участке фиксировались два дня подряд, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты демонстрируют свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и обязательств. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта", – подчеркнули в ООС.

Также пророссийские террористы вели огонь рядом с Новолуганским, Лебединским и Водяным из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 (3 мины) и 82 мм (7 мин).

Золотое

В ООС напомнили, что главным условием разведения войск является прекращение обстрелов, которое должно длиться не менее 7 дней.

Как писал OBOZREVATEL:

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