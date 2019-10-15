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15 октября • обновлено в 10:52
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"Циничное поведение!" Террористы обстреляли район отвода войск на Донбассе

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Террористы 14 октября обстреляли район города Золотое Луганской области, где планируется провести отведение войск.

Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы на этом участке фиксировались два дня подряд, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты демонстрируют свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и обязательств. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта", – подчеркнули в ООС.

Также пророссийские террористы вели огонь рядом с Новолуганским, Лебединским и Водяным из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 (3 мины) и 82 мм (7 мин).

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Золотое

Золотое

В ООС напомнили, что главным условием разведения войск является прекращение обстрелов, которое должно длиться не менее 7 дней.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
неужели в это кто-то верит? видимо лднр поддерживают акцию, которую проводят б@ндер-овцы под лозунгом "нет капитуляции"...
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70rus xxx
70rus xxx
Негодяи.В то время,когда ВСУшники высаживают цветы и разводят поросят,их смеют обстреливать.Как некрасиво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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