"Циничное поведение!" Террористы обстреляли район отвода войск на Донбассе

Террористы 14 октября обстреляли район города Золотое Луганской области, где планируется провести отведение войск.
Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы на этом участке фиксировались два дня подряд, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
"Оккупанты демонстрируют свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и обязательств. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта", – подчеркнули в ООС.
Также пророссийские террористы вели огонь рядом с Новолуганским, Лебединским и Водяным из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 (3 мины) и 82 мм (7 мин).
Золотое
В ООС напомнили, что главным условием разведения войск является прекращение обстрелов, которое должно длиться не менее 7 дней.
Как писал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
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