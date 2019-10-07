"Парадная отведеночка": "ЛНР" засветила военную технику. Фото и видео

В "ЛНР" провели масштабные мероприятия в честь 5-летия "Народной милиции республики", засветив множество военной техники.

Видео и фото с парада террористов опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Патриотический" парк, парадная отведеночка, показуха. Отводить надо? Да ладно, что тут отводить, оно же не стреляет. Ну, почти. Да и, вообще, чего ОБСЕ кипишевать, свои же люди", – прокомментировал он.

"ЛНР" засветила военную технику

"ЛНР" засветила военную технику

"ЛНР" засветила военную технику

"ЛНР" засветила военную технику

"ЛНР" засветила военную технику Twitter Necro Mancer

"ЛНР" засветила военную технику Twitter Necro Mancer

"ЛНР" засветила военную технику Twitter Necro Mancer

"ЛНР" засветила военную технику Twitter Necro Mancer

Так, "ЛНР" показала 68 единиц военной техники и 63 – спецтехники. Прошлись строем более 1000 военных "армии республики".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" засветили тяжелую военную технику, полученную от России.

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