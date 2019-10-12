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12 октября • обновлено в 20:14
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"Легитимизация орков": украинцев предупредили о новой угрозе на Донбассе

2.6т Читать материал на украинском

На Донбассе существует угроза легитимизации незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, комментируя слова нардепа от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко о формировании "народной милиции" в ОРДЛО.

По словам Жебривского, если боевики получат возможность служить в "народной милиции", то о разоружении на Донбассе не может быть речи.

"Это даже не амнистия, это легитимизация пушилиных, пасечников и "орков" из так называемого МГБ. Это те, кто пытал украинских военных и патриотов. Они сегодня захотят и останутся работать уже не в МГБ, а в СБУ – в скобках ФСБ", – подчеркнул он.

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Как отметил бывший чиновник, слова Яременко "ничего кроме ярости не вызывают в душе".

"Легитимизация орков": украинцев предупредили о новой угрозе на Донбассе

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что формирование в ОРДЛО "народной милиции" предусмотрено Минскими соглашениями.

"Местное население, граждане Украины смогут иметь право участия в работе определенных правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие", – заявил Яременко.

Также нардеп заявил, что Украине придется пойти на жертвы на переговорах по Донбассу: "Не надо бояться "формулы Штайнмайера", не надо говорить о капитуляции, она уже состоялась. Больше чем было, уже никто не допустит... Мы должны пройти путь Минских договоренностей до конца".

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Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Минские договоренности Российско-украинский конфликт
Персоны
Павел Жебривский Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Донбасс Новости Донбасса ОРДЛО
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