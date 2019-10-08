"Ихтамнеты" Путина воюют по всему миру: всплыли новые доказательства против ЧВК "Вагнер"

В сети появились новые доказательства присутствия российских наемников ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Соответствующий снимок, на котором засветился россиянин, опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в личном Telegram-канале.
Иллюстрация. ЧВК "Вагнер"
iarex.ru
"Ихтамнет или все-таки есть? Строевой смотр военнослужащих ЦАР в камуфляже "Березка" и разгрузочной системе от "Союзспецоснащение", а сзади на фото попал бледненький шаман? Или инструктор? Или руководитель от ЧВК?" – написал он.
"Страна, которая предоставляет покой всему миру!" – с сарказмом высказался о России офицер Вооруженных сил Украины.
Telegram-канал "Анатолий Штефан "Штирлиц"
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL:
Недавно житель Бурятии Владимир Анданов под позывным "Ваха", который воевал за террористов на Донбассе, засветился на снимках российских наемников в Ливии.
Ранее Служба безопасности опубликовала фото членов российской частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Эти же люди участвовали в войне на востоке Украины.
Около 35 наемников из России погибли на войне в Ливии, хотя РФ официально не принимает участия в конфликте.
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