"Ихтамнеты" Путина воюют по всему миру: всплыли новые доказательства против ЧВК "Вагнер"

В сети появились новые доказательства присутствия российских наемников ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Соответствующий снимок, на котором засветился россиянин, опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в личном Telegram-канале.

Иллюстрация. ЧВК "Вагнер" iarex.ru

"Ихтамнет или все-таки есть? Строевой смотр военнослужащих ЦАР в камуфляже "Березка" и разгрузочной системе от "Союзспецоснащение", а сзади на фото попал бледненький шаман? Или инструктор? Или руководитель от ЧВК?" – написал он.

"Страна, которая предоставляет покой всему миру!" – с сарказмом высказался о России офицер Вооруженных сил Украины.

Telegram-канал "Анатолий Штефан "Штирлиц"

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

Недавно житель Бурятии Владимир Анданов под позывным "Ваха", который воевал за террористов на Донбассе, засветился на снимках российских наемников в Ливии.

Ранее Служба безопасности опубликовала фото членов российской частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Эти же люди участвовали в войне на востоке Украины.

Около 35 наемников из России погибли на войне в Ливии, хотя РФ официально не принимает участия в конфликте.

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