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8 октября • обновлено в 20:33
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"Ихтамнеты" Путина воюют по всему миру: всплыли новые доказательства против ЧВК "Вагнер"

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В сети появились новые доказательства присутствия российских наемников ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Соответствующий снимок, на котором засветился россиянин, опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в личном Telegram-канале.

Иллюстрация. ЧВК

Иллюстрация. ЧВК "Вагнер"

iarex.ru

"Ихтамнет или все-таки есть? Строевой смотр военнослужащих ЦАР в камуфляже "Березка" и разгрузочной системе от "Союзспецоснащение", а сзади на фото попал бледненький шаман? Или инструктор? Или руководитель от ЧВК?" – написал он.

"Страна, которая предоставляет покой всему миру!" – с сарказмом высказался о России офицер Вооруженных сил Украины.

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"Ихтамнеты" Путина воюют по всему миру: всплыли новые доказательства против ЧВК "Вагнер"

Telegram-канал "Анатолий Штефан "Штирлиц"

"Ихтамнеты" Путина воюют по всему миру: всплыли новые доказательства против ЧВК "Вагнер"

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

  • Недавно житель Бурятии Владимир Анданов под позывным "Ваха", который воевал за террористов на Донбассе, засветился на снимках российских наемников в Ливии.

  • Ранее Служба безопасности опубликовала фото членов российской частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Эти же люди участвовали в войне на востоке Украины.

  • Около 35 наемников из России погибли на войне в Ливии, хотя РФ официально не принимает участия в конфликте.

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Персона
Анатолий Штефан
Теги
ЧВК Вагнер фотографии частные военные компании (ЧВК)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,распетушились- раскукарекались ..
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Питон Каа
Питон Каа
И что? Армии разных стран мира, которые хоть что-то из себя представляют, ну или так думают о себе (типа армии Канады) рассылают разным аборигенам (типа украинцев) своих инструкторов, которые учат дикарей ружья правильной стороной в руках держать.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Человек европейской наружности, на которого указывает стрелка, является старшим помощником младшего агента Главного управления разведки Львовской области. Докажите, что это не так)))
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