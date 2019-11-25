"Пытались "повесить" теракты на АТОшников": в обмене пленными с Россией всплыли неожиданные данные

Россия включила в список на обмен пленными двух граждан Украины, которые подозреваются в попытке "повесить" теракты в Москве на украинских ветеранов АТО на Донбассе (ООС).

В частности, это Дарья Мастикашева и Александр Каратай. Летом 2017 года СБУ задержала их по подозрению в попытке устроить несколько террористических актов в столице РФ "руками" бывших бойцов АТО. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в свое время Мастикашева и Каратай нашли в Каменском Днепропетровской области безработного ветерана Юрия Бондаря и предложили ему тысячу долларов за пару недель работы бригадиром на строительных объектах в России. При этом поставили условие, что он также должен найдет еще двух членов бригады, причем обязательно среди бывших военных. Такими стали его товарищи Сергей Морозов и Станислав Юркевич.

Дарья Мастикашева и Александр Каратай

В августе 2017 года все трое ветеранов отправились из Каменского в Москву. В поездке их провожала Мастикашева, а по прибытию в столицу России встретил Каратай. Он также снял для них квартиру.

Сообщается, что в Москве мужчин водили по разным инфраструктурным объектам, в частности метрополитену и вокзалам. Примечательно, что все "экскурсии" фиксировались на камеру и документировались при помощи звонков на номер одного из украинских мобильных операторов, который выдали бывшим бойцам. В СБУ считают, что именно таким образом готовилась почва для планированных организаторами террористических актов в России.

Юрий Бондарь Радио Свобода

Однако когда украинцы уличили подвох и поняли, что их просто пытаются подставить, то решили покинуть страну и сбежали с помощью услуг Bla-bla-car.

Вскоре российские кураторы Мастикашевой и Каратая, которыми оказались эксперт "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов (отмечается, что он был любовником Мастикашевой) и его начальник Руслан Мильченко. Их задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в начале января 2018-го.

При этом в СБУ заявляли, что руководство ФСБ было вынуждено задержать Соколова, пытаясь отмежеваться от действий "Аналитики и безопасность".

Сейчас же подстрекатели к терроризму попали в список нового обмена пленных лиц, который готовится между Москвой и Киевом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик на встрече в Минске 29 октября рассказал, что Украина и "Л/ДНР" готовят масштабный обмен пленными.

Со своей стороны заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко подтвердил, что Россия и Украина продолжают работу по организации нового обмена заключенными. Однако о конкретной дате речь пока не идет.

Позже в самопровозглашенной "ДНР" заявили, что готовы к проведению обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85".

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