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''Пытал после задержания'': в России придумали новое обвинение захваченному сотруднику СБУ

4.5тЧитать материал на украинском

В Федеральной службе безопасности России заявили, что житель Донецка опознал в одном из захваченных в плен украинских моряков сотрудника Службы безопасности Украины, который его якобы пытал после задержания.

Соответствующее заявление сделал начальник Следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов на брифинге, посвященном ситуации в Черном море 25 ноября, передает "Интерфакс".

"В следственное управление ФСБ инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в Бердянске", – сказал Шишов.

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По его словам, так называемые правоохранительные органы Донецка заинтересовались заявлением жителя и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение материалы.

Захваченные украинцы

Захваченные украинцы

Как сообщал OBOZREVATEL, в ФСБ также заявили, что украинцы 25 ноября якобы привели в полную боевую готовность артиллерию на кораблях, а россияне "не хотели травмировать" украинский экипаж и должны были "минимизировать" разрушения катера.

Более того, представители спецслужбы РФ обвинили в очередной раз украинцев в провокациях, добавив, что это все направлено на строительство и начало эксплуатации незаконного Крымского моста.

Напомним, что корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна c 24 моряками.

''Пытал после задержания'': в России придумали новое обвинение захваченному сотруднику СБУ

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
морякиСлужба безопасности УкраиныКерченский проливЧерное море
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Белый господин
Белый господин
После отсидки в российской тюрьме поедет голубчик в ЛДНР. Наверно там и останется.
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Попович Олег
Попович Олег
Кротов Даниил, иди свинья рруськая умойся, вы пидры доберетесь прямиком в ад вофка ботокс сказал.
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1
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я думал у цапья хоть спецслужбы с башкой дружат, но похоже кацап это диагноз без границ. Казларылые, есть заявление гражданина Гваделупы, в том, что его "пытал" сотрудник безопасности Гваделупы, на территории Гваделупы, не хотите уголовное дело завести? Длбйбы...
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3
2
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Кротов Даниил, "...и к тебе доберусь." Один уже добрался. До сих пор перед глазами стоит. Как живой...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
UaDonetsk Umka, На тебя пидор уже завели,будешь в гваделупе джунгли прореживать.
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