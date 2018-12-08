''Пытал после задержания'': в России придумали новое обвинение захваченному сотруднику СБУ

В Федеральной службе безопасности России заявили, что житель Донецка опознал в одном из захваченных в плен украинских моряков сотрудника Службы безопасности Украины, который его якобы пытал после задержания.

Соответствующее заявление сделал начальник Следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов на брифинге, посвященном ситуации в Черном море 25 ноября, передает "Интерфакс".

"В следственное управление ФСБ инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в Бердянске", – сказал Шишов.

По его словам, так называемые правоохранительные органы Донецка заинтересовались заявлением жителя и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение материалы.

Захваченные украинцы

Как сообщал OBOZREVATEL, в ФСБ также заявили, что украинцы 25 ноября якобы привели в полную боевую готовность артиллерию на кораблях, а россияне "не хотели травмировать" украинский экипаж и должны были "минимизировать" разрушения катера.

Более того, представители спецслужбы РФ обвинили в очередной раз украинцев в провокациях, добавив, что это все направлено на строительство и начало эксплуатации незаконного Крымского моста.

Напомним, что корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна c 24 моряками.