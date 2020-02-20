Пятилетний ребенок повесился на Черниговщине

На Черниговщине в селе Малая Девица мать нашла во дворе дома повешенным своего пятилетнего сына.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

"В настоящее время назначены соответствующие экспертизы для установления причин смерти, полиция опрашивает местных жителей. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

На Черниговщине повесился пятилетний ребенок ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области в селе Камбурлиевка Онуфриевского района 10-летний мальчик совершил самоубийство.

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