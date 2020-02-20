Главная Новости
20 февраля • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Пятилетний ребенок повесился на Черниговщине

2.3т
Читать материал на украинском

На Черниговщине в селе Малая Девица мать нашла во дворе дома повешенным своего пятилетнего сына.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Новости
Ребенок погиб на месте: на Черкасщине из-за пьяного водителя произошло страшное ДТП

"В настоящее время назначены соответствующие экспертизы для установления причин смерти, полиция опрашивает местных жителей. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

На Черниговщине повесился пятилетний ребенок

На Черниговщине повесился пятилетний ребенок

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области в селе Камбурлиевка Онуфриевского района 10-летний мальчик совершил самоубийство.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Луговская
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
1
Смешно
1
Интересно
12
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
5-летний ребёнок сам повеситься НЕ МОЖЕТ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги