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21 января • обновлено в 10:23
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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
Создатель "Правого сектора" Все статьи автора

П’ять років тому я потрапив під залп "Граду"

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Згадалося...

П’ять років минуло, як я разом з побратимами під ДАПом потрапив під залп БМ-21 "Град".

Сьогодні відзначаємо другий День народження).

Важке поранення правої руки, легке - ноги, контузія... Чотири операції. Але головне, що всі хлопці, які були зі мною, живі!

Звичайно, поранення вибило більш як на пів-року зі строю. І це погано. Але ця подія у моєму житті ще раз ствердила мене у думці, що все - не марно. Такий Божий промисел.

Дякую всім, хто допомагав, молився, лікував! Особливо - лікарям і медсестрам!!!

Дмитро Ярош у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова, березень 2015 року

Дмитро Ярош у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова, березень 2015 року

Впевнений, що Господь зберіг життя для чогось. Мабуть, ще якусь місію треба буде виконати).

Звичайно, хотілося б спокою, але щось підказує мені, що при цій "новій" владі - його не дочекатися.

Антиукраїнське блазнювання увірвалося в політику і руйнує основи державності, яку ми боронили і боронимо з Майдану на Війні всі ці роки.

Отже, знову треба буде йти на Битву за долю України. Щоб перед онуками соромно не було...

Слава Україні!

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Автор
Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
война
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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