Пять лет воевал за "ЛНР": пойманный предатель Украины получил жесткое наказание

Террориста "ЛНР", который воевал против Украины, приговорили к восьми годам лишения свободы по материалам СБУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, приговор уже вступил в силу, его вынес Лисичанский городской суд Луганской области (участие в террористической организации, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что житель Днепра в мае 2014 года присоединился к террористам "ЛНР", где под руководством российских военных прошел курс подготовки в тренировочном лагере в Белгороде.

Украинец почти пять лет воевал на стороне оккупантов против Вооруженных сил. Он причастен к обстрелам населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Террорист был задержан сотрудниками СБУ еще в марте текущего года. Дал признательные показания и сообщил следствию о множественных фактах убийств, пыток, разбойных нападений, грабежей и мародерства, к которым причастные его соратники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ поймала "на горячем" агента Путина, который "сливал" россиянам секретные материалы оборонной сферы Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!