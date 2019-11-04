Пять лет воевал за "ЛНР": пойманный предатель Украины получил жесткое наказание

Террориста "ЛНР", который воевал против Украины, приговорили к восьми годам лишения свободы по материалам СБУ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, приговор уже вступил в силу, его вынес Лисичанский городской суд Луганской области (участие в террористической организации, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
Установлено, что житель Днепра в мае 2014 года присоединился к террористам "ЛНР", где под руководством российских военных прошел курс подготовки в тренировочном лагере в Белгороде.
Украинец почти пять лет воевал на стороне оккупантов против Вооруженных сил. Он причастен к обстрелам населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.
Террорист был задержан сотрудниками СБУ еще в марте текущего года. Дал признательные показания и сообщил следствию о множественных фактах убийств, пыток, разбойных нападений, грабежей и мародерства, к которым причастные его соратники.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ поймала "на горячем" агента Путина, который "сливал" россиянам секретные материалы оборонной сферы Украины.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.