В Украине не наказывают тысячи пьяных водителей: в МВД указали на дыры законодательства

Из-за несовершенства украинского законодательства тысячи водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии, избежали наказания.

Соответствующую статистику на своей странице в Facebook привел спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Он указал, что за 2019 год Патрульная полиция оформила 119 тысяч админпротоколов по ст.130 КУоАП. Из них:

1457 человек избежали ответственности за нетрезвое вождение через передачи судами дела в трудовые коллективы и общественные организации;

633 дела были закрыты судами в связи с так называемой малозначительностью;

13662 дела были закрыты судами из-за истечения срока рассмотрения административных правонарушениях (сейчас срок рассмотрения – 3 месяца).

Шевченко считает, что законопроект № 2695, принятый ВР в первом чтении по инициативе МВД, "в случае сохранения этих норм во время второго чтения, закроет эти три позорные дыры законодательства".

Он отметил, что министерство предлагает устанавливать для виновника пьяных ДТП с двумя и более погибшими наказание не 5-10, а 7-12 лет лишения свободы.

Антон Желепа. Facebook / Артем Шевченко

"Подозреваемый в страшной аварии закоренелый преступник Антон Желепа, отправленный судом на 2 месяца под стражу безальтернативно, кроме нескольких судимостей, семь раз привлекался к административной ответственности за алко- и нарковождение", – прокомментировал смертельное ДТП в Киеве Шевченко.

Он подчеркнул, что в день аварии Желепа сел за руль чужой машины вообще без водительского удостоверения, поскольку был лишен его за предыдущую пьянку. Владелица авто утверждает, что он фактически незаконно завладел транспортным средством, но это должна проверить полиция.

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Пострадавшая в аварии семья. Facebook / Артем Шевченко

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