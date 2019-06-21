"Путину осто*бенило!" Дан неожиданный прогноз по Донбассу

Российские военные не будут долго задерживаться на Донбассе, так как президент РФ Владимир Путин потерял к нему интерес.

Это было очень заметно во время его ежегодной "прямой линии", утверждает российский публицист Леонид Радзиховский. "Владимиру Владимировичу Путину все осто*бенило. До 2024 года он президент – он "избран" легитимным президентом, хотя выборов в России нет.. А потом он уйдет", – заявил эксперт "Апострофу".

По его словам, у Кремля нет понимания, что вообще делать с Донбассом.

Владимир Путин Podrobnosti.ua

"Для Путина – самое простое – ничего не делать. От того, что сохраняется статус-кво, он ничего не приобретает и ничего не теряет. Путин не выпустит моряков, пока Украина не сделает какой-то шаг навстречу. Он никогда не делает то, что он называет односторонними уступками. В такие игры он не играет... Путину избираться никуда не надо. Да если бы и надо было, в России выборов никаких нет. От Путина никто ничего не требует. Это положение довольно точно характеризует разницу между Украиной и Россией", – пояснил Радзиховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин цинично заявил, что не отвечает на обстрелы, которые ВСУ якобы усилили на Донбассе, чтобы дать шанс новому руководству Украины решить проблему.

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