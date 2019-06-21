ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Путину осто*бенило!" Дан неожиданный прогноз по Донбассу

4.1тЧитать материал на украинском

Российские военные не будут долго задерживаться на Донбассе, так как президент РФ Владимир Путин потерял к нему интерес.

Это было очень заметно во время его ежегодной "прямой линии", утверждает российский публицист Леонид Радзиховский. "Владимиру Владимировичу Путину все осто*бенило. До 2024 года он президент – он "избран" легитимным президентом, хотя выборов в России нет.. А потом он уйдет", – заявил эксперт "Апострофу".

По его словам, у Кремля нет понимания, что вообще делать с Донбассом.

Новости
"Путин, помоги!" Сбежавшие с Донбасса украинцы пожаловались на жизнь в России

Владимир Путин

Владимир Путин

Podrobnosti.ua

"Для Путина – самое простое – ничего не делать. От того, что сохраняется статус-кво, он ничего не приобретает и ничего не теряет. Путин не выпустит моряков, пока Украина не сделает какой-то шаг навстречу. Он никогда не делает то, что он называет односторонними уступками. В такие игры он не играет... Путину избираться никуда не надо. Да если бы и надо было, в России выборов никаких нет. От Путина никто ничего не требует. Это положение довольно точно характеризует разницу между Украиной и Россией", – пояснил Радзиховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин цинично заявил, что не отвечает на обстрелы, которые ВСУ якобы усилили на Донбассе, чтобы дать шанс новому руководству Украины решить проблему.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
10
Смешно
3
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
леня зе
леня зе
Российские военные не будут долго задерживаться на Донбассе.ладно успокоил.а шо там с Крымом.когда от туда уйдут?шо ж делать захысныкам.от кого теперь Европу защищать?не так не пойдет.Путин оставь войска,а то Украина потеряет свой статус и Америка не даст 700 млн$ помощи.как жить.негодяй Путин.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel