"Путину они не нужны": в России сделали неожиданный прогноз по Донбассу

Глава России Владимир Путин готов пойти на уступки Украине в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский политолог Леонид Радзиховский. По его словам, причина заключается в том, что для Путина важен переходный период по созданию Госсовета и то, примет ли Запад его в качестве главы нового органа.

"Очень многое зависит от отношений с западными лидерами, и они для Путина гораздо важнее Донбасса. Путин крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы там никаких выстрелов не было. Второе, Путин абсолютно не заинтересован в "Л/ДНР", они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента", – заявил Радзиховский.

"Безумные идеи, типа захватить Украину, с реальностью не имеют ничего общего. Войны на Донбассе нет. За последние 4 года там не было ни одного сражения и ни одного боевого столкновения. Это перестрелки, а не война", – считает россиянин.

Путин готов на уступки по Донбассу - Радзиховский

Как писал OBOZREVATEL, Радзиховский считает, что оккупированный Крым сможет вернуться в состав Украины лишь в случае распада России.

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