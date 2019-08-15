Путинские паспорта на Донбассе: в "ДНР" отчитались о новых россиянах

На Донбассе якобы 9825 жителей террористической организации "ДНР" получили российской гражданство.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "миграционную службу министерства внутренних дел республики".

"В упрощенном порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.

Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.

Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий. Граждане Украины считают, что такой шаг будет более чем справедливым.

13 июня стало известно, что в Евросоюзе также намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает на Донбассе.