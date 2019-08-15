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Путинские паспорта на Донбассе: в "ДНР" отчитались о новых россиянах

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На Донбассе якобы 9825 жителей террористической организации "ДНР" получили российской гражданство.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "миграционную службу министерства внутренних дел республики".

"В упрощенном порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек", – сказано в сообщении.

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Экс-сотрудник "Шахтера" получил паспорт России и был затравлен в сети

Паспорта России на Донбассе

Паспорта России на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
выдача паспортов в Донецке российские паспорта паспорт Донбасс
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