Путина поймали на страхе перед НАТО

На коллегии Минобороны России президент страны-агрессора Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с наращиванием инфраструктуры НАТО у границ Российской Федерации. Вместе с этим, он угрожающе подчеркнул, что его страна сейчас владеет мощнейшим оружием, которое заставит бояться весь мир.

Оба месседжа Путина свидетельствует о том, что он боится усиления военной мощи стран-членов НАТО. На это в своем видеоблоге на Youtube обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин LIGA.net

НАТО "Апостроф"

"Владимир Владимирович, вы только что сказали, что у вас есть такая "кузькина мать", что "пиндосы", ну, в смысле, американские партнеры, будут дрожать, забьются под плинтус, а не "Обама-чмо", а президент США Трамп будет вынужден скрываться в бомбоубежище. Чего же вы тогда боитесь НАТО?" — с сарказмом отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк буквально атаковал Путина неудобными вопросами о войне в Украине, о вмешательстве в выборы и о захвате украинских моряков в Черном море. Журналист был настолько настойчив, что президент РФ изначально даже испугался общения с ним. Позднее он все же ответил на все вопросы, пытаясь обвинить во всем Украину.

Напомним, ранее Цимбалюк заявил, что захватом украинских кораблей в Черном море Путин поставил весь мир на грань ядерной войны, поскольку жестко усилил конфронтацию с США.