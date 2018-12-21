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Путина поймали на страхе перед НАТО

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На коллегии Минобороны России президент страны-агрессора Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с наращиванием инфраструктуры НАТО у границ Российской Федерации. Вместе с этим, он угрожающе подчеркнул, что его страна сейчас владеет мощнейшим оружием, которое заставит бояться весь мир.

Оба месседжа Путина свидетельствует о том, что он боится усиления военной мощи стран-членов НАТО. На это в своем видеоблоге на Youtube обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

LIGA.net

НАТО

НАТО

"Апостроф"

"Владимир Владимирович, вы только что сказали, что у вас есть такая "кузькина мать", что "пиндосы", ну, в смысле, американские партнеры, будут дрожать, забьются под плинтус, а не "Обама-чмо", а президент США Трамп будет вынужден скрываться в бомбоубежище. Чего же вы тогда боитесь НАТО?" — с сарказмом отметил он.

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''Заставит задуматься'': Путин напугал мир российским ''супероружием''

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк буквально атаковал Путина неудобными вопросами о войне в Украине, о вмешательстве в выборы и о захвате украинских моряков в Черном море. Журналист был настолько настойчив, что президент РФ изначально даже испугался общения с ним. Позднее он все же ответил на все вопросы, пытаясь обвинить во всем Украину.

Напомним, ранее Цимбалюк заявил, что захватом украинских кораблей в Черном море Путин поставил весь мир на грань ядерной войны, поскольку жестко усилил конфронтацию с США.

Персоны
Владимир ПутинРоман Цимбалюк
Место
Россия
Тег
НАТО
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
БРЕХНЯ
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Дебил ты цымбалюченко, путен не боится нато, ему пох на пиндосских шестёрок, беспокойство вызывает лишь то, что эта шайка подползает ближе к границе РФ. Вспомни визги твоего шефа пэдро, про тысячи танкив, самолётов и солдат у границы внаукраины, чё ссыте в две штанины? У вас же самая сильная армия в гейpoпе!
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