Путин возвращает Украине захваченные корабли: появились фото и видео

Захваченные Россией украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вышли из Керчи около 11:30.
Фото и видео возвращения кораблей опубликовал ресурс Керчь.ФМ. Как видно на кадрах, каждое судно сопровождает российский буксир, а впереди движется береговая охрана.
Корабли направились в сторону арок Крымского моста, примерно на полпути они остановились и стояли около 5 минут. После перерыва их движение существенно замедлилось.
РФ возвращает Украине корабли
РФ возвращает Украине корабли
РФ возвращает Украине корабли
РФ возвращает Украине корабли
РФ возвращает Украине корабли
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Вторых в результате длительных переговоров помиловал своим указом глава РФ Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.
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