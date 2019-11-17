Путин возвращает Украине захваченные корабли: появились фото и видео

Захваченные Россией украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вышли из Керчи около 11:30.

Фото и видео возвращения кораблей опубликовал ресурс Керчь.ФМ. Как видно на кадрах, каждое судно сопровождает российский буксир, а впереди движется береговая охрана.

Корабли направились в сторону арок Крымского моста, примерно на полпути они остановились и стояли около 5 минут. После перерыва их движение существенно замедлилось.

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

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