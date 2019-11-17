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17 ноября • обновлено в 12:42
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Путин возвращает Украине захваченные корабли: появились фото и видео

1.2т
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Захваченные Россией украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вышли из Керчи около 11:30.

Фото и видео возвращения кораблей опубликовал ресурс Керчь.ФМ. Как видно на кадрах, каждое судно сопровождает российский буксир, а впереди движется береговая охрана.

Корабли направились в сторону арок Крымского моста, примерно на полпути они остановились и стояли около 5 минут. После перерыва их движение существенно замедлилось.

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РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

РФ возвращает Украине корабли

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Темы
Аннексия Крыма Обострение в Азовском море Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Интересно, вата все свои следы и улики уничтожила? Или как всегда?)
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семенов Александр
семенов Александр
Потрэбуймо Допомогы !!!
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семенов Александр
семенов Александр
Анрэссии нэ проявляймо!!!
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