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15 февраля • обновлено в 12:28
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"Путин возглавит Майдан": Соколова потроллила россиян из-за схем Януковича

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Украинская журналистка Янина Соколова устроила троллинг россиянам из-за коррупционных схем беглого экс-президента Виктора Януковича и его премьер-министра Николая Азарова. Они присвоили себе в России элитные участки земли, чем вызвали гнев местного населения.

Эту ситуацию телеведущая прокомментировала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А помните, был такой президент в Украине, как царь Мидас: к чему не прикоснется – все становилось его. Начинал с шапок – закончил страусами. Но тут выяснилось, что совершенно не закончил", – пошутила Соколова, процитировав новость о том, как Янукович под Сочи через суды забирает участки в заповедной зоне.

Соколова и Путин

Соколова и Путин

Кроме того, она акцентировала внимание зрителей на возмущениях россиян, которые пожаловались на то, что теперь не могут попасть к популярному месту отдыха – озеру – и даже к кладбищу.

"Какая интересная и захватывающая история! Ай-ай-ай, какого человека "майданутые" выгнали!" – подколола их журналистка, намекая на российские фейки о "перевороте" в Украине и "изгнании" Януковича.

Кроме того, Соколова напомнила о подобной афере Азарова в Подмосковье – там беглый экс-премьер и члены его семьи обзавелись элитными земельными участками.

"Пока вы там кричите: – "Крым наш", – едете на Донбасс воевать, сирийских "братушек" защищаете, уже шестой год идет медленная ползучая оккупация России "кровосисями". И недалек тот день, когда Путин возглавит Майдан в России против Януковича", – обратилась к россиянам журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ярко ответила на пропагандистское новогоднее поздравление беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, делая отсылки к негативным персонажам фильма "Звездные войны".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Виктор Янукович Николай Азаров Янина Соколова
Место
Россия
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Golan Sim
Golan Sim
"Отьипитесь, отьипитесь", - капризно ворковала янина у окружной трассы, подмахивая между миньетами. ))
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Ку Алексей
Ку Алексей
кого оно может потроллить?
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