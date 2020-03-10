Путин в 2014 году шел на Киев, Харьков и Донецк: Турчинов раскрыл масштабы агрессии России

Весной 2014 года была высокая угроза вторжения Российской Федерации на территорию не только Крыма и Донбасса, но и Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

Об этом в интервью "Крым. Реалии" рассказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

План Путина по вторжению в Украину Скриншот видео

"Самая главная угроза уже была не Крым. Эта угроза была Киев. То есть, Генштаб определил наиболее опасные направления. Это Черниговская, Киевская, Харьковская, Сумская (области. – Ред.) и Донецк", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр считает, что Россия может начать военную эскалацию не только на Донбассе, но и занять Полтаву, Суммы и Харьков. По его словам, российский Генштаб все еще интересует выход к Днепру на всем его протяжении.

А журналист Виталий Портников писал, что в случае ослабления Украины президент РФ Владимир Путин может решиться на захват Донецкой, Луганской и Харьковской областей полностью уже в 2020 году.

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