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10 марта • обновлено в 13:56
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Путин в 2014 году шел на Киев, Харьков и Донецк: Турчинов раскрыл масштабы агрессии России

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Весной 2014 года была высокая угроза вторжения Российской Федерации на территорию не только Крыма и Донбасса, но и Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

Об этом в интервью "Крым. Реалии" рассказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

План Путина по вторжению в Украину

План Путина по вторжению в Украину

Скриншот видео

"Самая главная угроза уже была не Крым. Эта угроза была Киев. То есть, Генштаб определил наиболее опасные направления. Это Черниговская, Киевская, Харьковская, Сумская (области. – Ред.) и Донецк", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр считает, что Россия может начать военную эскалацию не только на Донбассе, но и занять Полтаву, Суммы и Харьков. По его словам, российский Генштаб все еще интересует выход к Днепру на всем его протяжении.

  • А журналист Виталий Портников писал, что в случае ослабления Украины президент РФ Владимир Путин может решиться на захват Донецкой, Луганской и Харьковской областей полностью уже в 2020 году.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Александр Турчинов
Место
Украина
Тег
СНБО
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фил филька
фил филька
2 простых вопроса: зачем? и почему не пошел? или куринажёппа продолжение своей сказки еще не придумал?)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, но подумайте своей головой, сделайте усилие, ну зачем Росии завоевывать Украину? Чтобы вас кормить? России и устранение нищеты и разрухи в Крыму дорого обходится. Приходится там и дороги строить, и школы, детсады, набережные, парки, больницы, электростанции и проч... Если хотите, чтобы Россия у вас навела порядок, то становитесь в очередь. Будете за Крымом, Донецком и Луганском.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
стою на асфальте в лыжи обутый,или лыжи не едут,или я ебтурчинов
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