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Путин, спаси: россияне в Украине взмолились о помощи

18.9тЧитать новость на украинском

Арестованные в Украине россияне массово продолжают писать обращения на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

"Такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (ГУ "Черкасская исправительная колония № 62"), Валерий Иванов и Александр Валехидис (ГУ "Дрогобычская исправительная колония "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одесское учреждение исполнения наказаний №21"), Виктор Агеев ( ГУ "Роменская исправительная колония №56"), Олег Доронин (ГУ "Городищенская исправительная колония №96"), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (ГУ "Житомирское учреждение исполнения наказаний №8")", – перечислила уполномоченный Верховной Рады по правам человек Людмила Денисова в Facebook.

Она пояснила, что письма будут отправлены в Министерство иностранных дел Украины для дальнейшей доставки в Администрацию президента РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с подобным обращением к Путину выступили россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленнымиУкраинские политзаключенные в России
Персоны
Людмила ДенисоваВладимир Путин
Место
Украина
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