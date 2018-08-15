Путин, спаси: россияне в Украине взмолились о помощи

Арестованные в Украине россияне массово продолжают писать обращения на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

"Такие заявления написали Вячеслав Высоцкий (ГУ "Черкасская исправительная колония № 62"), Валерий Иванов и Александр Валехидис (ГУ "Дрогобычская исправительная колония "40"), Владислав Гречин (ГУ "Одесское учреждение исполнения наказаний №21"), Виктор Агеев ( ГУ "Роменская исправительная колония №56"), Олег Доронин (ГУ "Городищенская исправительная колония №96"), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (ГУ "Житомирское учреждение исполнения наказаний №8")", – перечислила уполномоченный Верховной Рады по правам человек Людмила Денисова в Facebook.

Она пояснила, что письма будут отправлены в Министерство иностранных дел Украины для дальнейшей доставки в Администрацию президента РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с подобным обращением к Путину выступили россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов.