Путин, помоги: арестованные в Украине россияне написали обращение

Арестованные в Украине россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов попросили президента РФ Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных.

Об этом написала уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook. Она отметила, что Киев инициировал и уже давно подал России списки на обмен. А 5 июля было направлено письмо представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и омбудсмену Татьяне Москальковой, которое осталось без ответа.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", – отметила Денисова.

Она добавила, что ранее такое заявление подал россиянин Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию президента РФ", – резюмировала омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов обменять 36 российских преступников на украинских политзаключенных.