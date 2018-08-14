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Путин, помоги: арестованные в Украине россияне написали обращение

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Арестованные в Украине россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов попросили президента РФ Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных.

Об этом написала уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook. Она отметила, что Киев инициировал и уже давно подал России списки на обмен. А 5 июля было направлено письмо представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и омбудсмену Татьяне Москальковой, которое осталось без ответа.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", – отметила Денисова.

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Она добавила, что ранее такое заявление подал россиянин Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию президента РФ", – резюмировала омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов обменять 36 российских преступников на украинских политзаключенных.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленнымиУкраинские политзаключенные в России
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Их тут нет - расстрелять свиней!
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6
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Рашисты своих не бросают, а кидают!
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
не, а шо вам Костенко уже не политзаключённый? - вот его выпустили, а вы взамен выпускайте "террористов" Саттарова и Камалова
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