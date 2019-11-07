Путин перебросил оружие на Донбасс: появились тревожные новости

Россия активизировала переброску на оккупированную территорию Донбасса военного имущества и боеприпасов, несмотря на заявления о мирных намерениях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. С начала ноября перебрасывать оружие стали на базы хранения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"Движение автомобильных колонн через населенные пункты временно оккупированной украинской территории осуществляется преимущественно в ночное время, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, 5 ноября произошло столкновение военного грузовика, который двигался в колонне, с легковым автомобилем", – добавили в Минобороны.

Оккупанты пытаются скрывать информацию об этой и других авариях.

Путин перебросил оружие на Донбасс investigator.org

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска с 29 октября по 5 ноябряначали повышать уровень боеготовности своих подразделений на временно оккупированном Донбассе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!