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7 ноября • обновлено в 14:14
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Путин перебросил оружие на Донбасс: появились тревожные новости

1.1т Читать материал на украинском

Россия активизировала переброску на оккупированную территорию Донбасса военного имущества и боеприпасов, несмотря на заявления о мирных намерениях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. С начала ноября перебрасывать оружие стали на базы хранения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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"Движение автомобильных колонн через населенные пункты временно оккупированной украинской территории осуществляется преимущественно в ночное время, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, 5 ноября произошло столкновение военного грузовика, который двигался в колонне, с легковым автомобилем", – добавили в Минобороны.

Оккупанты пытаются скрывать информацию об этой и других авариях.

Путин перебросил оружие на Донбасс

Путин перебросил оружие на Донбасс

investigator.org

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска с 29 октября по 5 ноябряначали повышать уровень боеготовности своих подразделений на временно оккупированном Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Мир Миру
Мир Миру
А спостерігачі ОБСЄ офіційно підтвердили це Міністерству оборони України?
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