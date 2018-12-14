''Путин – жертва'': известный журналист разгромил российский план

Украина тоже виновата – такой тезис с помощью своих агентов влияния на Западе запускает теперь российская пропаганда в публичном пространстве.

В частности, в Германии об этом открыто говорит друг российского президента Владимира Путина бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, пишет в блоге на OBOZREVATEL немецкий журналист Борис Райтшустер.

По его словам, российская пропаганда манипулирует сознанием немцев также через бывших немецких чиновников.

"Экс-министр внешних дел Германии Зигмар Габриэль в своем выступлении сказал, что "там не все так черно-бело, Украина тоже делала ошибки". Ну и дальше начинает оправдывать российское насилие. Подобные вещи везде рассказывает бывший канцлер Герхард Шредер. А когда я презентовал свой фильм, в котором Путин призывает к войне и дает медаль за взятие Вашингтона, единственным комментарием с публики был: "вы хотите настроить нас против Путина", — признался Райтшустер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Запад так и не смог выработать иммунитет против Москвы, несмотря на то, что российский президент Владимир Путин уже пять лет ведет против него гибридную войну.

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