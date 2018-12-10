Путин готовился! В ЕС разоблачили нападение на корабли Украины

Перед вооруженным нападением на украинские корабли возле Керченского пролива Россия вела кампанию по дезинформации с целью смягчить общественное мнение о конфликте.

С таким заявлением выступил европейский комиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг, передает The Guardian.

По его словам, в РФ распространяли лживые заявления о том, что Украина якобы заразила море холерой, а ее спецслужбы пытались перебросить в оккупированный Крым ядерную бомбу.

"Если вы думаете, что инцидент возник ниоткуда, то вы ошибаетесь. Дезинформационная кампания началась больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят дноуглубительные работы в Азовском море в рамках подготовки к вхождению туда флота НАТО", — рассказал Кинг.

Керченский пролив Национальная Служба Новостей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский адмирал рассказал, как остановить агрессию Путина против Украины и приструнить российских моряков в Черном море.