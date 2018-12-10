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Путин готовился! В ЕС разоблачили нападение на корабли Украины

7.3тЧитать материал на украинском

Перед вооруженным нападением на украинские корабли возле Керченского пролива Россия вела кампанию по дезинформации с целью смягчить общественное мнение о конфликте.

С таким заявлением выступил европейский комиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг, передает The Guardian.

По его словам, в РФ распространяли лживые заявления о том, что Украина якобы заразила море холерой, а ее спецслужбы пытались перебросить в оккупированный Крым ядерную бомбу.

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"Если вы думаете, что инцидент возник ниоткуда, то вы ошибаетесь. Дезинформационная кампания началась больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят дноуглубительные работы в Азовском море в рамках подготовки к вхождению туда флота НАТО", — рассказал Кинг.

Керченский пролив

Керченский пролив

Национальная Служба Новостей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский адмирал рассказал, как остановить агрессию Путина против Украины и приструнить российских моряков в Черном море.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Россия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Так всем же ясно, что то ватоправославные тролли пиздежом занимались.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Это прикол. Ржал в голос
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "Дезинформационная кампания началась больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят дноуглубительные работы в Азовском море" А почему это расценивается как дезинформационная кампания? Власти Украины официально писали о необходимости проведения таких работ. http://mtu.gov.ua/news/29090.html
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