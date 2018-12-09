''Путин – это полезный провокатор'': российская оппозиционерка выступила с неожиданным заявлением

Для Украины президент России Владимир Путин – это воплощенная провокация. Но следует помнить, что это понятие не всегда имеет негативный смысл.

Об этом в эфире ObozTV заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она привела пример медицины, где "провокации" вакцин применяются для лечения пациента.

"То же самое и здесь – это такая провокация, для того чтобы понять, сможет ли украинский политикум соответствовать той высокой планке, которую задает украинское общество? Ведь сами украинцы как нация – состоялись, причем как политическая нация. В этом нет сомнения", – объяснила Курносова.

Она подчеркнула, что на её взгляд, украинский политикум еще не дотягивает до украинской нации. Поэтому Путин – это очень мощная провокация, которая должна позволить деятелям Украины встать на один уровень с мировыми.

Deutsche Welle

"А вообще, Путин – это какая-то капризная женщина из анекдотов. Которая совершенно неадекватная, которой говоришь одно, а она делает совершенно другое. Как тот анекдот: "Рыбка моя!" – "Он меня, сволочь, сукой назвал". Вот он – женщина из этого анекдота", – пошутила политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лидер РФ Владимир Путин неожиданно заявил, что не намерен прекращать общение с президентом Украины Петром Порошенко.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.