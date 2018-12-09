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''Путин – это полезный провокатор'': российская оппозиционерка выступила с неожиданным заявлением

6.4тЧитать материал на украинском

Для Украины президент России Владимир Путин – это воплощенная провокация. Но следует помнить, что это понятие не всегда имеет негативный смысл.

Об этом в эфире ObozTV заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она привела пример медицины, где "провокации" вакцин применяются для лечения пациента.

"То же самое и здесь – это такая провокация, для того чтобы понять, сможет ли украинский политикум соответствовать той высокой планке, которую задает украинское общество? Ведь сами украинцы как нация – состоялись, причем как политическая нация. В этом нет сомнения", – объяснила Курносова.

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Она подчеркнула, что на её взгляд, украинский политикум еще не дотягивает до украинской нации. Поэтому Путин – это очень мощная провокация, которая должна позволить деятелям Украины встать на один уровень с мировыми.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

"А вообще, Путин – это какая-то капризная женщина из анекдотов. Которая совершенно неадекватная, которой говоришь одно, а она делает совершенно другое. Как тот анекдот: "Рыбка моя!" – "Он меня, сволочь, сукой назвал". Вот он – женщина из этого анекдота", – пошутила политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лидер РФ Владимир Путин неожиданно заявил, что не намерен прекращать общение с президентом Украины Петром Порошенко.

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Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Ольга КурносоваВладимир Путин
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияКонфликт война
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Украина сейчас...это как мусорка польского Львова...принимает весь мусор...правда не перерабатывает его
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Помойка Обоз, вместо того, чтоб эту никчемную транслировать, расскажите народу о брифинге ФСБ по первым результатам расследования инцидента в Керченском проливе.
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
Александрович Алексей, ... троль, і що там фсб сказало? Що асфальт по морді вдарив, чи мордою об асфальт? Де у путіноїдів центр координат?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
хуйносова. оставайся в быдлостане, это твой уровень.
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