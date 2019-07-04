"В этом году": генерал заявил о финале плана Путина по Украине

В текущем году руководство Российской Федерации намерено "закончить с Украиной".

Реализации этой цели служит и последнее заявление главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о предоставлении "республике" особого статуса и права на интеграцию с Россией. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Почему это делается? Это определенный ультиматум: либо мы входим в Украину в особом статусе, либо интегрируемся в Россию. Но это абсурдно. Если вы хотите в Россию, то при чем тут особый статус?" - заметил генерал, комментируя заявление Пасечника.

Он убежден в том, что подобные заявления могут делаться в "ЛНР" только "по отмашке Кремля". Как пояснил Романенко, оно сделано для того, чтобы продемонстрировать, что РФ якобы находится "над процессом". "Это якобы обращение лидера, которое, как он уверен, поддержит народ. Необходимо продемонстрировать, во-первых, самостоятельность "республики", во-вторых, инициативу с их стороны. Это намек на то, что Украине следует переходить на работу с этими лидерами, а Россия тут как бы ни при чем", - пояснил генерал.

Вместе с тем он подчеркнул: "Здесь просматривается приднестровский вариант, который Кремль хочет реализовать и в Украине".

Владимир Путин, Сергей Шойгу Официальный сайт президента РФ

По оценкам Романенко, "Путин всем ставит задачу, что с Украиной в этом году надо так или иначе заканчивать. Но с теми посылами, которые он делал. Например, по пленным украинским морякам. "Царь" сказал, что они должны быть осуждены. А когда это произойдет, скорее всего, их отпустят. Ведь как бы в России ни дергались, международное морское право они все-таки выполнят".

Как писал OBOZREVATEL, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник признал, что готов к возвращению псевдореспублики под контроль Украины при условии предоставления ей "особого статуса. Главарь "республики" также отметил важность "признания права Донбасса на интеграцию с РФ".

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