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4 сентября • обновлено в 12:30
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Прячут технику в новых тайниках: террористы "Д/ЛНР" пошли на новую подлость

1.2т Читать материал на украинском

На оккупированной части Донбасса террористы строят новые сооружения для хранения военной техники и вооружения.

Как говорится в сводке группы "Информационного сопротивления", противник продолжает усовершенствовать инфраструктуру и материально-техническую базу своих полигонов, учебных центров.

Террористы это делают с целью обеспечения продолжительного нахождения там личного состава и вооружения, а также более качественного обеспечения учебного и тренировочного процессов.

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

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"На протяжении недели на территории сразу нескольких полигонов проводились активные инженерно-строительные работы по обустройству учебно-материальной базы полигонов и строительство новых крытых мест для хранения военной техники и вооружения", - добавили в ИС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе разразились истерикой за удар ВСУ, оккупационная группировка развернула информационно-психологическую операцию.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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