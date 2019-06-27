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ВСУ ликвидировали террористов "Л/ДНР": опубликованы фото убитых наемников

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В зоне проведения Операции Объединенных сил на оккупированном Россией Донбассе украинские войска уничтожили двух террористов "Л/ДНР".

Так, в ночь с 25 на 26 июня в селе Васильевка Донецкой области ликвидировали наемника с позывным "Македонец" Дмитрия Ковалева, сообщается на странице офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица) в Telegram. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ВСУ ликвидировали террористов "Л/ДНР"

ВСУ ликвидировали террористов "Л/ДНР"

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На скриншотах с соцсетей идет речь о том, что он уже не раз был оперирован в Москве. А на личной странице отмечается, что террористу был 41 год, он родом из города Макеевка (Донецкая область). Также предатель участвовал в группах "Против ОУН-УПА и прочих пособников фашизма", "Слава России – Своих не бросаем Помощь Новороссии".

Дмитрий Ковалев

Дмитрий Ковалев

Штирлиц-инфо/Telegram

Дмитрий Ковалев

Дмитрий Ковалев

Штирлиц-инфо/Telegram

Дмитрий Ковалев

Дмитрий Ковалев

Штирлиц-инфо/Telegram

Дмитрий Ковалев

Дмитрий Ковалев

Штирлиц-инфо/Telegram

Дмитрий Ковалев

Дмитрий Ковалев

Штирлиц-инфо/Telegram

Еще одного наемника – Александра Костина, жителя поселка Троицко-Харцызск (Донецкая область) – убили 25 июня, написал офицер ВСУ. Как сообщается в сети, предателю было 37 лет, он родом из села Кузнецово-Михайловка той же области.

Александр Костин

Александр Костин

Штирлиц-инфо/Telegram

Александр Костин

Александр Костин

Штирлиц-инфо/Telegram

Александр Костин

Александр Костин

Штирлиц-инфо/Telegram

Александр Костин

Александр Костин

Штирлиц-инфо/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап отвода украинских подразделений на Донбассе возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", который начался 26 июня, показали на видео. Затем появились подробности отвода войск на Донбассе.Ранее в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР" "Психа" и "Чмыря".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ООСтеррористы "ДНР"Донбасс
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Бедный Петр
Бедный Петр
Светлая память героям!
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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, вам не надоели эти "победные сводки"?
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