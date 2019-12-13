Просил скорей вынести "мину": раскрыты новые детали о подозреваемом в убийстве Шеремета

В четверг, 12 декабря, главный подозреваемый в убийстве Павла Шермета Андрей Антоненко пытался связаться с товарищем, проживающим с ним в одной квартире.

Это произошло в ходе ожидания обыска его квартиры в центре Киева, сообщают источники LB.ua.

Оперативники установили, что Антоненко попросил друга "срочно вынести из квартиры зеленую вещь", лежавшую в его шкафу.

Раскрыты новые детали о подозреваемом в убийстве Шеремета facebook.com/Андрей Антоненко

Как пишет издание, предмет, о котором шла речь, был спрятан в офисе, расположенном на первом этаже того же задания. Человека, который осуществлял сокрытие предмета, следствие установило, он допрошен и дал показания.

Оперативным путем якобы было установлено: предмет, о котором идет речь, визуально похож на противопехотную мину МОН-50, однако находится в полуразобранном состоянии (что подразумевает возможность использования в любое время, с "начинением" тем или иным содержимым).

Устройство, похожее на мину

Как сообщают СМИ, в настоящее время следствие проводит снятие следов ДНК с предмета, молекулярные, а также прочие технические анализы, с отпечатками пальцев включительно.

Устройство, похожее на мину

По словам источника, неотложные ночные обыски у ряда волонтеров были обусловлены именно этим эпизодом.

Устройство, похожее на мину

Как писал OBOZREVATEL:

12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.

Кроме того, следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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