Просил деньги и хвастался элитным авто: Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася

Во вторник, 10 декабря, пранкер Джокер обнародовал скандальную переписку генерального директора корпорации "Укрбуд" Олега Майбороды и его предшественника, одиозного застройщика Максима Микитася об аферах последнего.

Фото появились в одноименном Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Зашёл в переписку скандального киевского застройщика Максима Микитася с гендиректором "Укрбуда" Майбородой. Узнал много о жизни младо-олигарха, о деньгах, домах,машинах, миллионах, петитных выборах и банковских счетах. Будет интересно и очень криминально", – написал Джокер.

Джокер обнародовал переписки, изобличающие Микитася

В частности, из сообщений становится понятно, что Микитась регулярно просил деньги на определенные расходы.

Он также раздавал указания, кому и что следует передать. Например, в переписке засветился экс-сопредседатель фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете, бизнесмен Денис Комарницкий.

Микитась не стеснялся писать, что деньги нужно отдать человеку за дом в Италии. Также он хвастался перед Майбородой авто, которое приобрел за 650 тысяч евро.

Напомним, ранее Майборода показал тот самый бронированный "Майбах", что фигурирует в переписке. Его слова также подтверждают потраченные Микитасем миллионы на элитную недвижимость и собственные прихоти.

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