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10 декабря • обновлено в 21:12
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Просил деньги и хвастался элитным авто: Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася

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Во вторник, 10 декабря, пранкер Джокер обнародовал скандальную переписку генерального директора корпорации "Укрбуд" Олега Майбороды и его предшественника, одиозного застройщика Максима Микитася об аферах последнего.

Фото появились в одноименном Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Зашёл в переписку скандального киевского застройщика Максима Микитася с гендиректором "Укрбуда" Майбородой. Узнал много о жизни младо-олигарха, о деньгах, домах,машинах, миллионах, петитных выборах и банковских счетах. Будет интересно и очень криминально", – написал Джокер.

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Джокер обнародовал переписки, изобличающие Микитася

Джокер обнародовал переписки, изобличающие Микитася

"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася

В частности, из сообщений становится понятно, что Микитась регулярно просил деньги на определенные расходы.

Он также раздавал указания, кому и что следует передать. Например, в переписке засветился экс-сопредседатель фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете, бизнесмен Денис Комарницкий.

Микитась не стеснялся писать, что деньги нужно отдать человеку за дом в Италии. Также он хвастался перед Майбородой авто, которое приобрел за 650 тысяч евро.

Напомним, ранее Майборода показал тот самый бронированный "Майбах", что фигурирует в переписке. Его слова также подтверждают потраченные Микитасем миллионы на элитную недвижимость и собственные прихоти.

"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася
"Очень криминально": Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.

  • В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.

  • Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Максим Микитась Джокер
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Гоша Злой
Гоша Злой
так и до педалика доберутся скоро
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