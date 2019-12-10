Просил деньги и хвастался элитным авто: Джокер обнародовал переписку, изобличающую Микитася

Во вторник, 10 декабря, пранкер Джокер обнародовал скандальную переписку генерального директора корпорации "Укрбуд" Олега Майбороды и его предшественника, одиозного застройщика Максима Микитася об аферах последнего.
Фото появились в одноименном Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Зашёл в переписку скандального киевского застройщика Максима Микитася с гендиректором "Укрбуда" Майбородой. Узнал много о жизни младо-олигарха, о деньгах, домах,машинах, миллионах, петитных выборах и банковских счетах. Будет интересно и очень криминально", – написал Джокер.
Джокер обнародовал переписки, изобличающие Микитася
В частности, из сообщений становится понятно, что Микитась регулярно просил деньги на определенные расходы.
Он также раздавал указания, кому и что следует передать. Например, в переписке засветился экс-сопредседатель фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете, бизнесмен Денис Комарницкий.
Микитась не стеснялся писать, что деньги нужно отдать человеку за дом в Италии. Также он хвастался перед Майбородой авто, которое приобрел за 650 тысяч евро.
Напомним, ранее Майборода показал тот самый бронированный "Майбах", что фигурирует в переписке. Его слова также подтверждают потраченные Микитасем миллионы на элитную недвижимость и собственные прихоти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!