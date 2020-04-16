Прошли кровавые бои: наемники Путина подозрительно изменили тактику на Донбассе

За минувшие сутки, 15 апреля, российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ нет.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг стрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники ответным огнем подавили вражеский огонь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли военных ВСУ вблизи Попасной и Крымского.
Война на Донбассе
В районе ответственности ОТГ "Восток" противник обстрелял наши позиции рядом с селом Водяное.
"Объединенные силы находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи преступной активности оккупантов. Агрессивные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников", – отмечено в сообщении.
Карта ООС
mediarnbo.org
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования РФ девять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое наших героев получили ранения.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.