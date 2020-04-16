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16 апреля • обновлено в 08:03
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Прошли кровавые бои: наемники Путина подозрительно изменили тактику на Донбассе

2.6т
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За минувшие сутки, 15 апреля, российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ нет.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг стрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники ответным огнем подавили вражеский огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли военных ВСУ вблизи Попасной и Крымского.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности ОТГ "Восток" противник обстрелял наши позиции рядом с селом Водяное.

"Объединенные силы находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи преступной активности оккупантов. Агрессивные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников", – отмечено в сообщении.

Карта ООС

Карта ООС

mediarnbo.org

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования РФ девять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое наших героев получили ранения.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс
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Комментарии на сайте не модерированы
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Что-то кровавые бои на этом сайте каждый день стали появляться, хотя сами же пишут, что российские оккупационные войска активности не проявляли. И как такое может быть ? С кем бои тогда ? Я не агитирую за русский мир, но кому-то ведь это нужно ! Вопрос: кому и зачем ? Да, и писанина моя не долго чувствую провисит на этом сайте, заметили, надписи, что сайт не модерирован - исчезла ! Ну по крайней мере - честно, а то сайт не модерирован, а модер небось все пальцы постирал и клавиатур несколько поменял.
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