Прошли кровавые бои: наемники Путина подозрительно изменили тактику на Донбассе

За минувшие сутки, 15 апреля, российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ нет.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг стрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники ответным огнем подавили вражеский огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли военных ВСУ вблизи Попасной и Крымского.

Война на Донбассе

В районе ответственности ОТГ "Восток" противник обстрелял наши позиции рядом с селом Водяное.

"Объединенные силы находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи преступной активности оккупантов. Агрессивные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников", – отмечено в сообщении.

Карта ООС mediarnbo.org

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования РФ девять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое наших героев получили ранения.

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