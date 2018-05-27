Пророссийское подполье: Украине указали, кто стоит за тайниками оружия

За закладкой в Украине тайников с нелегальным оружием стоят бывшие ветераны Антитеррористической операции на Донбассе или пророссийская агентура.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"Закладки оружия имеют двойную форму в плане того, что это закладывают как люди, которые прибыли из зоны АТО, так и пророссийское подполье, которое финансируется из Москвы. Нельзя это сбрасывать со счетов, это тоже есть", - отметил Жирохов.

По его словам, отсутствие информации о дальнейшем расследовании после обнаружения подобных тайников зависит от нескольких факторов.

"Тут есть два момента. Это оружие все находят по оперативной информации. То есть, кто-то сообщает, просто так обходы не делаются. Приходят СБУшники и знают, где лежит это оружие. И второй момент – учения. То есть наши диверсионные подразделения таким образом учатся. Делают закладки, а СБУ потом их ищут. Есть моменты, когда люди реально работают, а есть, когда хотят себе повесить медальку, например", - считает эксперта.

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При этом он подчеркнул, что большинство оружия из зоны АТО попало на подконтрольные Киеву территории в первый год войны.

"Это все последствия лета 2014 года, когда было много трофейного оружия, и оружие выдавалось прямо со складов. То есть не было учета этого оружия, и оно без проблем попадало на мирные территории", - заключил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая в селе Лесная Тарновица украинский военнослужащий бросил гранату в мирных жителей.

После этого министр обороны Степан Полторак поручил принять меры, чтобы не допустить незаконный вывоз оружия и боеприпасов военнослужащими, которые покидают зону проведения Операции Объединенных сил.