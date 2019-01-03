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Пропагандист Путина пригрозил Украине разгромом из-за Бандеры

4.3тЧитать материал на украинском

Российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, заявил, что Украину нужно разгромить из-за почитания лидера ОУН Степана Бандеры.

Столь агрессивную реакцию у рупора Кремля вызвала новость о шествии в Киеве, которое прошло 1 января в честь 110-й годовщины со дня рождения украинского националиста. Угрожающую риторику Коротченко продемонстрировал на своей странице в Twitter.

"Это лечится только путем военного разгрома. В Киеве прошел факельный марш в честь Бандеры", — возмущенно написал он, перепостив новость об этом с российского пропагандистского ресурса.

Игорь Коротченко

Игорь Коротченко

"Новые Известия"

Пропагандист Путина пригрозил Украине разгромом из-за Бандеры

На наглое высказывание Коротченко отреагировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, который отметил, что таким образом Россия очередной раз показывает, что ей не нужно особых поводов для нападения на суверенную Украину.

Танк

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"Российский "военный эксперт" Игорь Коротченко написал в Twitter о факельном шествии в честь Степана Бандеры: "Это лечится только путем военного разгрома". Поводов для вторжения Кремль может придумать сколько угодно: флаг не тот, трезубец не такой, Бандера, факелы, памятники, улицы, язык, церковь, история... Поэтому хватит уже оглядываться на то, что скажет Кремль или напишут руссоСМИ. У них та функция работает независимо от наших действий или намерений", — подчеркнул он.

Пропагандист Путина пригрозил Украине разгромом из-за Бандеры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коротченко обнародовал детальный план массированного вторжения РФ на территорию Украины. Главными объектами для атаки оккупантов якобы станут штабы, резиденции верховного главнокомандующего, а также украинские аэродромы, где сосредоточена военная авиация и ракеты. Пропагандист заявил, что Россия сможет уничтожить все это за пять-шесть часов высокоточным оружием.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Степан БандераАлексей Голобуцкий
Место
Украина
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Дейман Алон
Дейман Алон
Все, что делают мокшанутые цапопидары, имеет обратный эффект! Поэтому в Украине Бандеру будут почитать еще больше, а мокшанутые цапопидары из-за злобы могут только отсосать один у другого.
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
Козломордый- помни: празднуя Новый год ты автоматически празднуешь 1 января День рождения Героя Украины Степана Бандеры! Слава Украине!
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Кацап Злой
Кацап Злой
Когда же вы падлы блядь отъебётесь от Украины? Празднуйте и почитайте там у себя кого хотите - хоть сталина, хоть ленина. Что вам до нашего Степана Бандеры? Это в любом случае народный Герой Украины, так как защищал СВОЮ землю от разных пидаров.
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