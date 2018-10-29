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Проломили голову: на Днепропетровщине совершили зверское нападение на активиста

2.8тЧитать материал на украинском

В городе Павлоград Днепропетровской области неизвестные проломили голову активисту "Национальных дружин" Юрию Малимонову.

Как сообщается на Facebook-странице организации, после нападения мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.

"Причиной нападения на Юрия стала его активная антинаркотическая деятельность в городе, а именно - борьба с наркорекламой", - утверждается в сообщении.

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Юрий Малимонов

Юрий Малимонов

Facebook

Отмечается, что на Малимонова напали со спины, "залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть".

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинскому активисту сожгли авто. По его словам, это случилось ночью. Машина была исправной, поэтому он рассматривает только версию с поджогом.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина
Объект
Национальные дружины
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Ничего страшного. Для украинских активистов голова - не самый важный орган. Рагули вполне могут обходиться и без неё.
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davidov kolya
davidov kolya
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