Проломили голову: на Днепропетровщине совершили зверское нападение на активиста

В городе Павлоград Днепропетровской области неизвестные проломили голову активисту "Национальных дружин" Юрию Малимонову.

Как сообщается на Facebook-странице организации, после нападения мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.

"Причиной нападения на Юрия стала его активная антинаркотическая деятельность в городе, а именно - борьба с наркорекламой", - утверждается в сообщении.

Юрий Малимонов Facebook

Отмечается, что на Малимонова напали со спины, "залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть".

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинскому активисту сожгли авто. По его словам, это случилось ночью. Машина была исправной, поэтому он рассматривает только версию с поджогом.