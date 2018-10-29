Проломили голову: на Днепропетровщине совершили зверское нападение на активиста

В городе Павлоград Днепропетровской области неизвестные проломили голову активисту "Национальных дружин" Юрию Малимонову.
Как сообщается на Facebook-странице организации, после нападения мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.
"Причиной нападения на Юрия стала его активная антинаркотическая деятельность в городе, а именно - борьба с наркорекламой", - утверждается в сообщении.
Юрий Малимонов
Отмечается, что на Малимонова напали со спины, "залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть".
Как писал OBOZREVATEL, накануне украинскому активисту сожгли авто. По его словам, это случилось ночью. Машина была исправной, поэтому он рассматривает только версию с поджогом.
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