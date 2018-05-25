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Прокурор уличил МВД в позорном антирекорде

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В МВД ради отчета об успехах правоохранительной системы завышают рекордно низкий показатель раскрываемости убийств.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

По словам Баганца, в 2017 году в МВД заявили о достижении "невиданных результатов в раскрытии умышленных убийств - почти 90%".

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"Это говорило одно из первых лиц МВД. Специально перепроверил – раскрытие умышленных убийств в 2017 году составило 30%. Такого позорного результата во все времена не было", - подчеркнул он.

"У нас законодательная база сформирована так, что такое число убийств невозможно нынешними силами раскрыть. Сегодня у следователей по тысяче уголовных производств. Когда они будут заниматься раскрытием преступлений?" – отметил прокурор.

По его мнению, "на сегодняшний день правоохранительная система деморализована".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков оценил успехи реформы МВД.

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Персона
Алексей Баганец
Место
Украина
Объект
Министерство внутренних дел Украины
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