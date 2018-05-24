В Черкассах человек с гранатами захватил офис партии: все подробности

В центре Черкасс 24 мая в офисе партии "Черкащани" случилась перестрелка, в результате был убит депутат Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместитель городского главы города Анатолия Бондаренко Сергея Гура.

Константин Мирошниченко на своей странице в Facebook сообщал, что нападающий с двумя гранатами забаррикадировался и грозил самоубийством.

В полиции сообщили, что движение в близлежащем районе было перекрыто. Правоохранители не комментировали информацию о стрельбе, не имея точных сведений.

"Возможно, внутри между сотрудниками возник конфликт. Это можем мы допускать. Но все обстоятельства выясняют следователи", – так прокомментировали в полиции.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 25 мая в 18:20 в помещении офиса произошло столкновение.

Конфликт возник между депутатом Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина" Сергеем Гурой, известного в криминальных кругах по прозвищу "Гурентий" и гражданином Николаем Гончаром.

Последний ранее работал охранником Гуры. Во время столкновения он угрожал предметом, похожим на гранату, закрылся в кабинете вместе с депутатом.

По свидетельству охранника Владимира, Гончар дважды выстрелил в район грудной клетки и головы депутата.

Нападающего госпитализировали в "Третью городскую больницу СМП" Черкасского городского совета в связи с утратой сознания.

После осмотра специалистами взрывотехнической службы ГУ НП в Черкасской области офисного помещения, был обнаружен труп Гуры и две гранаты типа РГД и Ф-1.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на группу людей в Харькове возле ресторана напали несколько человек. Позже стало известно, что нападавших было четверо, из которых двое стреляли.

Как выяснили правоохранители, мужчина, в которого стреляли, имел уголовное прошлое.